Faugères

MAS OLIVIER EXPERIENCE

RTE DE BEDARIEUX Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

MAS OLIVIER EXPÉRIENCE LA SOIRÉE DE L’ÉTÉ À FAUGÈRES !

Jeudi 16 juillet 2026 dès 20h au Caveau Vilavigne

Bar à vins AOP Faugères & cocktails au vin

Bar à huîtres avec Didier Touren

Brasero & restauration par La Casa des Castel

Douceurs sucrées

Ambiance live avec Antoine Ruiz DJ

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RTE DE BEDARIEUX Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr

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English : MAS OLIVIER EXPERIENCE

MAS OLIVIER EXPERIENCE: A SUMMER EVENING IN FAUGÈRES!

Thursday, July 16, 2026, starting at 8:00 p.m. at Caveau Vilavigne

AOP Faugères wine bar & wine cocktails

Oyster bar with Didier Touren

Fire pit & catering by La Casa des Castel

Sweet treats

Live music with DJ Antoine Ruiz

L’événement MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS