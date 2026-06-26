MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères
MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères jeudi 16 juillet 2026.
Faugères
MAS OLIVIER EXPERIENCE
RTE DE BEDARIEUX Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
MAS OLIVIER EXPÉRIENCE LA SOIRÉE DE L’ÉTÉ À FAUGÈRES !
Jeudi 16 juillet 2026 dès 20h au Caveau Vilavigne
Bar à vins AOP Faugères & cocktails au vin
Bar à huîtres avec Didier Touren
Brasero & restauration par La Casa des Castel
Douceurs sucrées
Ambiance live avec Antoine Ruiz DJ
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RTE DE BEDARIEUX Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr
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English : MAS OLIVIER EXPERIENCE
MAS OLIVIER EXPERIENCE: A SUMMER EVENING IN FAUGÈRES!
Thursday, July 16, 2026, starting at 8:00 p.m. at Caveau Vilavigne
AOP Faugères wine bar & wine cocktails
Oyster bar with Didier Touren
Fire pit & catering by La Casa des Castel
Sweet treats
Live music with DJ Antoine Ruiz
L’événement MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS
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