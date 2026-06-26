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MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères

MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
RTE DE BEDARIEUX
Ville
34600 Faugères
Département
Hérault
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Tarif

Faugères

MAS OLIVIER EXPERIENCE

RTE DE BEDARIEUX Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

MAS OLIVIER EXPÉRIENCE LA SOIRÉE DE L’ÉTÉ À FAUGÈRES !
Jeudi 16 juillet 2026 dès 20h au Caveau Vilavigne
Bar à vins AOP Faugères & cocktails au vin
Bar à huîtres avec Didier Touren
Brasero & restauration par La Casa des Castel
Douceurs sucrées
Ambiance live avec Antoine Ruiz DJ
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RTE DE BEDARIEUX Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39  faugeres@vilavigne.fr

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English : MAS OLIVIER EXPERIENCE

MAS OLIVIER EXPERIENCE: A SUMMER EVENING IN FAUGÈRES!
Thursday, July 16, 2026, starting at 8:00 p.m. at Caveau Vilavigne
AOP Faugères wine bar & wine cocktails
Oyster bar with Didier Touren
Fire pit & catering by La Casa des Castel
Sweet treats
Live music with DJ Antoine Ruiz

L’événement MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS

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