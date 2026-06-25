TABLEE GOURMANDE Faugères
TABLEE GOURMANDE Faugères samedi 4 juillet 2026.
Faugères
TABLEE GOURMANDE
104 Route de Pézenas Faugères Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Présentation de l’appellation Faugères, dégustation de 8 vins, déjeuner convivial avec sélection de tapas à partager.
.
104 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of the Faugères appellation, tasting of 8 wines, and a casual lunch featuring a selection of tapas to share.
L’événement TABLEE GOURMANDE Faugères a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Faugères (Hérault)
- MAS OLIVIER EXPERIENCE Faugères 16 juillet 2026
- FÊTE DU CIEL Faugères 19 juillet 2026
- LES TRANSVERSALES AUX MOULINS Faugères 21 juillet 2026
- NUIT DES ÉTOILES Faugères 22 août 2026