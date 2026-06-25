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TABLEE GOURMANDE Faugères

TABLEE GOURMANDE Faugères samedi 4 juillet 2026.

Adresse
104 Route de Pézenas
Ville
34600 Faugères
Département
Hérault
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
35 35

Faugères

TABLEE GOURMANDE

104 Route de Pézenas Faugères Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Présentation de l’appellation Faugères, dégustation de 8 vins, déjeuner convivial avec sélection de tapas à partager.
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104 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 

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English :

Presentation of the Faugères appellation, tasting of 8 wines, and a casual lunch featuring a selection of tapas to share.

L’événement TABLEE GOURMANDE Faugères a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS

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