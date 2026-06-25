Faugères

TABLEE GOURMANDE

104 Route de Pézenas Faugères Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Présentation de l’appellation Faugères, dégustation de 8 vins, déjeuner convivial avec sélection de tapas à partager.

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104 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46

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English :

Presentation of the Faugères appellation, tasting of 8 wines, and a casual lunch featuring a selection of tapas to share.

L’événement TABLEE GOURMANDE Faugères a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS