Mascarets sur la Garonne Quais de Garonne Langoiran

Informations pratiques

Langoiran

Mascarets sur la Garonne

Quais de Garonne All. Aristide Briand Langoiran Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:17:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Ici, le fleuve ne fait rien comme les autres. À Langoiran, quand les grandes marées poussent l’océan à l’assaut de l’estuaire, la Garonne s’inverse le temps d’un instant une vague vient remonter le courant, roulant lentement le long des berges dans un souffle d’écume et de clapotis. C’est le mascaret, phénomène naturel rare qui transforme le fleuve en spectacle vivant. .

Quais de Garonne All. Aristide Briand Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 01 06 secretariat@langoiran.fr

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English : Mascarets sur la Garonne

L’événement Mascarets sur la Garonne Langoiran a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers