Mascarets sur la Garonne Quais de Garonne Langoiran
jeudi 13 août 2026 · Quais de Garonne · Langoiran
Informations pratiques
Langoiran
Mascarets sur la Garonne
Quais de Garonne All. Aristide Briand Langoiran Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:17:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31
Ici, le fleuve ne fait rien comme les autres. À Langoiran, quand les grandes marées poussent l’océan à l’assaut de l’estuaire, la Garonne s’inverse le temps d’un instant une vague vient remonter le courant, roulant lentement le long des berges dans un souffle d’écume et de clapotis. C’est le mascaret, phénomène naturel rare qui transforme le fleuve en spectacle vivant. .
Quais de Garonne All. Aristide Briand Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 01 06 secretariat@langoiran.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mascarets sur la Garonne
L’événement Mascarets sur la Garonne Langoiran a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Langoiran (Gironde)
- Visite commentée : renaissance d’un château, Château de Langoiran, Langoiran 19 septembre 2026
- Soirée « patrimoine en liesse », Château de Langoiran, Langoiran 19 septembre 2026
- 3# Journée gras, délices & gourmandises École maternelle Langoiran 6 décembre 2026