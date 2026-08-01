Mascotte Marm’Yaute Village Fan Zone Les Gets

Informations pratiques

Les Gets

Mascotte Marm’Yaute

Village Fan Zone Place de la Maison des Gets Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Retrouvez Marm’Yaute, la mascotte du département de la Haute-Savoie

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Village Fan Zone Place de la Maison des Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English :

Fan ZoneMeet Marm’Yaute, the mascot of the Haute-Savoie department

L’événement Mascotte Marm’Yaute Les Gets a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Gets