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AGENDA · Les Gets

Mascotte Marm’Yaute Village Fan Zone Les Gets

vendredi 21 août 2026 · Village Fan Zone · Les Gets

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Village Fan Zone
Adresse
Place de la Maison des Gets
Ville
74260 Les Gets
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Gets

Mascotte Marm’Yaute

Village Fan Zone Place de la Maison des Gets Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Retrouvez Marm’Yaute, la mascotte du département de la Haute-Savoie
  .

Village Fan Zone Place de la Maison des Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74  lesgets@lesgets.com

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English :

Fan ZoneMeet Marm’Yaute, the mascot of the Haute-Savoie department

L’événement Mascotte Marm’Yaute Les Gets a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Gets

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