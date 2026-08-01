Mascotte Marm’yaute Les Gets Tourisme Les Gets

vendredi 21 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Les Gets

Mascotte Marm’yaute

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Village Fan Zone



La mascotte qui vient faire vibrer le Village Fan Zone !

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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English : Marm’yaute mascot

Fan Zone Village



The mascot who’s bringing the Fan Zone Village to life!

L’événement Mascotte Marm’yaute Les Gets a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Gets