Informations pratiques

Aulon

Masques d’animaux en feutre de laine

Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Porter un masque en feutre de laine, sans ouverture pour la vue, permet d’accéder à soi-même et à l’environnement autrement les sons, le toucher, les odeurs, l’imaginaire deviennent des vecteurs d’une expérience sensibles et transformatrice. Un échange collectif animé par Catherine Milou et Laurent Valera permettra une collecte de paroles, suivi d’un pique-nique partagé dans le hameau de Lurgues.

Prévoir chaussures de marche.

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Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Wearing a wool felt mask, without an opening for the eyes, allows you to connect with yourself and your surroundings in a different way: sounds, touch, smells, and the imagination become vehicles for a sensory and transformative experience. A group discussion led by Catherine Milou and Laurent Valera will serve as a platform for gathering stories, followed by a shared picnic in the hamlet of Lurgues.

Please wear walking shoes.

L’événement Masques d’animaux en feutre de laine Aulon a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65