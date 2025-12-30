MASS HYSTERIA LA LAITERIE Strasbourg

MASS HYSTERIA Début : 2026-11-13 à 19:30. Tarif : – euros.

MétalConcert rétrospective, meet and greet, exposition museum, questions-réponsesOuverture des portes: 19h30 / pas de première partieChoisissant frères d’armes ou de sang et pères spirituels dans un panthéon polymorphe qui s‘embarrasse peu de complexes stylistiques, MASS HYSTERIA ignore les barrières plus qu’il ne les bouscule et trouve dans le télescopage systématique une hygiène artistique résolue. Le groupe a donc choisi l’activisme comme ligne de conduite et s’engage sur tous les fronts depuis 30 ans, aborde toutes les scènes dans une systématique rageuse. Nous leur proposons un flamboyant retour en terres laitières, maintes fois visitées pour des concerts restés dans les annales. Une nouvelle étape électrique pour l’armée des ombres avec une soirée spéciale pleine de surprises pour l’occasion !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67