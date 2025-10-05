LAST TRAIN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

LAST TRAIN Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du vendredi 29 août de 10h00 au lundi 01 septembre à 09h00.Après deux concerts au Trianon, complets 10 mois à l’avance, retrouvez Last Train au Zénith Paris – La Vilette, le samedi 03 octobre 2026 ! Libres. Déterminés. Infatigables. En près de 15 années d’une carrière dense et ascendante, les quatre garçons de Last Train n’ont jamais rien lâché de la ferveur tenace qui crépite en eux. Un rapide regard dans le rétroviseur suffit à le comprendre : deux albums, un projet orchestral, un court-métrage, un documentaire, une mini-série, et au cœur de tout… la scène. Près de 600 concerts, des plus grands festivals d’Europe jusqu’au mythique Olympia de Paris en mars 2022. Et si l’énumération donne le vertige, c’est peut-être parce que Last Train n’a jamais tremblé à prendre de la hauteur. Viser haut, viser loin, et toujours viser juste, avec comme moteur cette inflexible ligne de conduite : l’indépendance créative et stratégique envers et contre tout. Chargé de cette intensité primitive, leur nouvel album « III » vient apposer la signature véritable et définitive de ce qu’est Last Train : un groupe comme on n’en avait peut-être jamais connu, volontairement affranchi de toute comparaison possible. Et c’est arme´ de cet album sculpte´ pour le live, son terrain de jeu originel, que les quatre alsaciens sont de retour sur lesroutes de France et d’Europe. Après une tournée de salles intégralement complète, la vague Last Train déferle sur les plus grands festivals d’été européens : Hellfest, Mad Cool, Graspop, Sziget, Paléo, Rock En Seine… jusqu’au Zénith Paris – La Vilette, le samedi 03 octobre 2026 ! Un nouveau rendez-vous entre un public bouillonnant d’impatience et ceux qui semblent e^tre, plus que jamais, de´cide´s a` faire rugir leur singularite´.

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75