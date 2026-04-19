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Massages bien-être Studio Vlam Roquefort

Massages bien-être Studio Vlam Roquefort

Massages bien-être Studio Vlam Roquefort jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Studio Vlam

Adresse : 6 Carrérot Perget

Ville : 40120 Roquefort

Département : Landes

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif :

Roquefort

Massages bien-être

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Besoin de lâcher prise ? Le Studio Vlam vous invite à entrer Dans ma Bulle pour une journée dédiée à la détente absolue. Une fois par mois, cet écrin de sérénité accueille Magali Chabanis pour des séances de massages bien-être sur mesure, ouvertes aux hommes comme aux femmes.
Sur réservation
Besoin de lâcher prise ? Le Studio Vlam vous invite à entrer Dans ma Bulle pour une journée dédiée à la détente absolue. Une fois par mois, cet écrin de sérénité accueille Magali Chabanis pour des séances de massages bien-être sur mesure, ouvertes aux hommes comme aux femmes.
Laissez les tensions s’envoler sous des mains expertes et retrouvez l’harmonie entre corps et esprit. Un cadeau exclusif sera offert à tous les rendez-vous de cette journée du 23 avril !
Réservation obligatoire.   .

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 83 11 

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English : Massages bien-être

Taking care of yourself is vital, but sometimes overlooked or even neglected. So ladies, dare to take a wellness break just for yourself with Alexandra, an experienced practitioner, for a massage session ranging from 30 to 90 minutes, depending on your mood!
Reservations required.

L’événement Massages bien-être Roquefort a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Landes d’Armagnac

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