Mass’N’Rock Masseret
samedi 12 septembre 2026 · Masseret
Informations pratiques
Masseret
Mass’N’Rock
Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Préparez votre plus bel esprit Rock’n’Roll ! Retrouvez-nous à Masseret pour une soirée d’exception rythmée par la country, le rockabilly et le rock’n’roll !
18h15 Démo Country avec Les Coyotes 19 Masseret & Panazol Danse
19h Gegeb Acarock
19h30 The Alligatorz
20h15 Démo Country avec Golden Phoenix & les Crazy Country Dancers de l’ Association Dans’nac
21h Concert hommage à Elvis Presley par Francis Gourdon
22h The Alligatorz
Buvette et petite restauration sur place. .
Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 43 66 44
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English : Mass’N’Rock
L’événement Mass’N’Rock Masseret a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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