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AGENDA · Masseret

Mass’N’Rock Masseret

samedi 12 septembre 2026 · Masseret

Mass’N’Rock Masseret

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
19510 Masseret
Département
Corrèze
Tarif

Masseret

Mass’N’Rock

Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Préparez votre plus bel esprit Rock’n’Roll ! Retrouvez-nous à Masseret pour une soirée d’exception rythmée par la country, le rockabilly et le rock’n’roll !

18h15 Démo Country avec Les Coyotes 19 Masseret & Panazol Danse
19h Gegeb Acarock
19h30 The Alligatorz
20h15 Démo Country avec Golden Phoenix & les Crazy Country Dancers de l’ Association Dans’nac
21h Concert hommage à Elvis Presley par Francis Gourdon
22h The Alligatorz

​Buvette et petite restauration sur place.   .

Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 43 66 44 

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English : Mass’N’Rock

L’événement Mass’N’Rock Masseret a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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