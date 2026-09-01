Informations pratiques

Masseret

Mass’N’Rock

Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Préparez votre plus bel esprit Rock’n’Roll ! Retrouvez-nous à Masseret pour une soirée d’exception rythmée par la country, le rockabilly et le rock’n’roll !

18h15 Démo Country avec Les Coyotes 19 Masseret & Panazol Danse

19h Gegeb Acarock

19h30 The Alligatorz

20h15 Démo Country avec Golden Phoenix & les Crazy Country Dancers de l’ Association Dans’nac

21h Concert hommage à Elvis Presley par Francis Gourdon

22h The Alligatorz

​Buvette et petite restauration sur place. .

Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 43 66 44

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English : Mass’N’Rock

L’événement Mass’N’Rock Masseret a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze