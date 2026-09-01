Master Class Guitare / Jazz Frédéric Loiseau Conservatoire Chartres
samedi 13 mars 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Master Class Guitare / Jazz Frédéric Loiseau Conservatoire
22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-13 14:00:00
fin : 2027-03-13 17:00:00
Date(s) :
2027-03-13
Passionné d’abord de guitare classique, Frédéric Loiseau s’intéressa au jazz et poursuivit sa formation musicale au Guitar Institute of Technology de Los Angeles, avec des musiciens légendaires tels Joe Pass et Joe Diorio. De retour à Paris, il se perfectionna avec Dave Liebman et John Abecrcrombie.
Frédéric Loiseau enseigne au Centre des Musiques Didier Lockwood et dans plusieurs conservatoires tout en poursuivant sa carrière de musicien. .
22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Initially passionate about classical guitar, Frédéric Loiseau became interested in jazz and continued his musical training at the Guitar Institute of Technology in Los Angeles, studying with legendary musicians such as Joe Pass and Joe Diorio. Upon his return to Paris, he honed his skills with Dave Liebman and John Abercrombie.
L’événement Master Class Guitare / Jazz Frédéric Loiseau Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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