Informations pratiques

Chartres

Master Class Guitare / Jazz Frédéric Loiseau Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-13 14:00:00

fin : 2027-03-13 17:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Passionné d’abord de guitare classique, Frédéric Loiseau s’intéressa au jazz et poursuivit sa formation musicale au Guitar Institute of Technology de Los Angeles, avec des musiciens légendaires tels Joe Pass et Joe Diorio. De retour à Paris, il se perfectionna avec Dave Liebman et John Abecrcrombie.

Frédéric Loiseau enseigne au Centre des Musiques Didier Lockwood et dans plusieurs conservatoires tout en poursuivant sa carrière de musicien. .

22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initially passionate about classical guitar, Frédéric Loiseau became interested in jazz and continued his musical training at the Guitar Institute of Technology in Los Angeles, studying with legendary musicians such as Joe Pass and Joe Diorio. Upon his return to Paris, he honed his skills with Dave Liebman and John Abercrombie.

L’événement Master Class Guitare / Jazz Frédéric Loiseau Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES