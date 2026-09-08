MASTER CLASS IA, Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

MASTER CLASS IA Mardi 8 septembre, 17h00 Le Marigot

Participation gratuite / Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T23:00:00+02:00 – 2026-09-09T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T23:00:00+02:00 – 2026-09-09T01:00:00+02:00

Comprenez l’IA et l’utiliser efficacement au quotidien (communication, organisation, productivité).

CAP Nord Martinique vous propose une conférence :

Amphithéâtre du siège de CAP Nord Martinique au Marigot

Format Hybride : présentiel + diffusion en direct sur Facebook

Pourquoi participer ?

Parce que l’IA peut vous aider à :

– gagner du temps grâce à des outils dédiés (textes, visuels, organisation),

– renforcer votre communication,

– améliorer votre productivité et votre prise de décision,

– soutenir la montée en compétences et les transitions numériques

Intervenants :

* M. Roland RATENAN, directeur de la société NASDY et président de Martinique Digitale.

* Olyvan BOLO : Responsable du service Infrastructures réseau et télécommunication à CAP Nord Martinique

* Michel VILLET : Responsable du service informatique à CAP Nord Martinique

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/capnordmartinique.. »}]

Vous êtes chef d’entreprise, entrepreneur ou membre d’une association ? Cette MASTER CLASS IA est faite pour vous.