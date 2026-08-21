RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM », Le Marigot, Le Marigot
dimanche 13 septembre 2026 · Le Marigot
Informations pratiques
RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM » Dimanche 13 septembre, 07h30 Le Marigot
Inscription obligatoire dès maintenant jusqu’à 48h avant la randonnée / Tarif non adhérent 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Parcours : Aller-retour 2.50 km
Durée : 2h30 / Niveau 1 (facile) littoral & sous-bois
Point d’intérêt : Habitation, hembouchure rivière du lorrain
Rendez-vous parking Bâtir trinité 7h, départ 7h30
Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 83 95 94 »}]
Partez pour une randonnée pédestre entre le Lorrain & Marigot + le resto Aquarium, au cœur des paysages du Nord.