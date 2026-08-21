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AGENDA · Le Marigot

RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM », Le Marigot, Le Marigot

dimanche 13 septembre 2026 · Le Marigot

RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM », Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Marigot
Adresse
Le Marigot
Ville
97225 Le Marigot
Tarif
Inscription obligatoire dès maintenant jusqu'à 48h avant la randonnée / Tarif non adhérent 15€

RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM » Dimanche 13 septembre, 07h30 Le Marigot

Inscription obligatoire dès maintenant jusqu’à 48h avant la randonnée / Tarif non adhérent 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Parcours : Aller-retour 2.50 km
Durée : 2h30 / Niveau 1 (facile) littoral & sous-bois
Point d’intérêt : Habitation, hembouchure rivière du lorrain
Rendez-vous parking Bâtir trinité 7h, départ 7h30

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 83 95 94 »}]
Partez pour une randonnée pédestre entre le Lorrain & Marigot + le resto Aquarium, au cœur des paysages du Nord.