RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM », Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

RANDONNÉE PÉDESTRE « LORRAIN & MARIGOT + RESTO AQUARIUM » Dimanche 13 septembre, 07h30 Le Marigot

Inscription obligatoire dès maintenant jusqu’à 48h avant la randonnée / Tarif non adhérent 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Parcours : Aller-retour 2.50 km

Durée : 2h30 / Niveau 1 (facile) littoral & sous-bois

Point d’intérêt : Habitation, hembouchure rivière du lorrain

Rendez-vous parking Bâtir trinité 7h, départ 7h30

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 83 95 94 »}]

Partez pour une randonnée pédestre entre le Lorrain & Marigot + le resto Aquarium, au cœur des paysages du Nord.