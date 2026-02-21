Masterclass avec Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg donne une masterclass publique à l’auditorium du conservatoire Charles Munch le 5 mars à 12h30 lors d’une semaine de résidence au conservatoire.

Un concert de clôture aura lieu le vendredi 6 mars à 19h avec l’ensemble des participants, à l’auditorium du conservatoire Charles Munch.

Le centre européen de musique de chambre ProQuartet en partenariat avec le conservatoire Charles Munch proposent une Masterclass ouverte au public et un concert de restitution

Le jeudi 05 mars 2026

de 12h30 à 14h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/concerts-et-masterclasses-publiques +33147008607 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



