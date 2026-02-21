Masterclass avec Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Masterclass avec Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS jeudi 5 mars 2026.
Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg donne une masterclass publique à l’auditorium du conservatoire Charles Munch le 5 mars à 12h30 lors d’une semaine de résidence au conservatoire.
Un concert de clôture aura lieu le vendredi 6 mars à 19h avec l’ensemble des participants, à l’auditorium du conservatoire Charles Munch.
Le centre européen de musique de chambre ProQuartet en partenariat avec le conservatoire Charles Munch proposent une Masterclass ouverte au public et un concert de restitution
Le jeudi 05 mars 2026
de 12h30 à 14h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/concerts-et-masterclasses-publiques +33147008607 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#
