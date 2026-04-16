Sainte-Radegonde

Masterclass gospel et concert de restitution

Salle du champ du Moulin Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR

60

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Masterclass gospel et concert de restitution sous la direction de Cyprien ZENI.

Finaliste de The Voice saison 10 de l’Eurovision 2022, Cyprien ZENI vous propose un Masterclass gospel et concert de restitution. La masterclass est de samedi à dimanche de 09h30 à 16h30 et l’entré est à 60 euro et le dimanche gratuit à partir de 17h30. 60 .

Salle du champ du Moulin Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie +33 6 30 79 42 14

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English :

Gospel masterclass and concert under the direction of Cyprien ZENI.

L’événement Masterclass gospel et concert de restitution Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)