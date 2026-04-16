Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Masterclass gospel et concert de restitution Sainte-Radegonde

Masterclass gospel et concert de restitution Sainte-Radegonde

Masterclass gospel et concert de restitution Sainte-Radegonde samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle du champ du Moulin

Ville : 12850 Sainte-Radegonde

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 60

Sainte-Radegonde

Masterclass gospel et concert de restitution

Salle du champ du Moulin Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR
60

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Masterclass gospel et concert de restitution sous la direction de Cyprien ZENI.
Finaliste de The Voice saison 10 de l’Eurovision 2022, Cyprien ZENI vous propose un Masterclass gospel et concert de restitution. La masterclass est de samedi à dimanche de 09h30 à 16h30 et l’entré est à 60 euro et le dimanche gratuit à partir de 17h30. 60  .

Salle du champ du Moulin Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie +33 6 30 79 42 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gospel masterclass and concert under the direction of Cyprien ZENI.

L’événement Masterclass gospel et concert de restitution Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Sainte-Radegonde (Aveyron)