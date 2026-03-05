Masterclass : Les 3 dimensions clés du Coaching d’Organisation HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 10 mars, 12h00 sur inscription

Masterclass : Les 3 dimensions clés du Coaching d’Organisation par HEC Paris

Les 3 dimensions clés du Coaching d’Organisation.

Décodage. Design. Dextérité.

Rejoignez Anna Elviro, Directrice Académique du Certificat Executive HEC Paris, en Coaching d’Organisation, pour une session exclusive dédiée à celles et ceux qui accompagnent des systèmes complexes en transformation.

Cette Masterclass vous donnera un aperçu concret de l’approche HEC Paris et des fondements pédagogiques du Certificat.

DÉCODAGE

Observer l’organisation avec un regard d’enquête. Identifier les dynamiques visibles et invisibles, formuler des hypothèses sans conclusions hâtives, comprendre ce qui structure réellement le système.

DESIGN

Concevoir des trajectoires d’accompagnement qui articulent stratégie, transformation et adaptabilité. Un design vivant, capable de s’ajuster aux évolutions permanentes de l’organisation.

DEXTÉRITÉ

Développer une posture capable de naviguer entre implication et recul, proximité et distance, alliance et challenge. La compétence clé du coach d’organisation.

DÉCOUVRIR LE CERTIFICAT HEC PARIS

Cette Masterclass constitue une porte d’entrée privilégiée vers le Certificat HEC en Coaching d’Organisation, conçu pour les professionnels souhaitant renforcer leur intelligence systémique et accompagner des transformations de grande ampleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T13:30:00.000+01:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/masterclass-les-3-dimensions-cles-du-coaching-d-organisation

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



