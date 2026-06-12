Masterclasse Lyrique La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux

Massingy-lès-Vitteaux

Masterclasse Lyrique

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Organisé par le CIRC

Du 4 au 14 juillet, le Consort Cugnon, en collaboration avec les conservatoires d’Amsterdam et Utrecht aux Pays Bas, sera en résidence artistique à La Roche D’Hys Domaine des Arts pour un projet de création à travers les Quatre Saison d’Antonio Vivaldi.

Concert de la masterclasse lyrique des 7 chanteurs de ce projet. .

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.concerts@gmail.com

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English : Masterclasse Lyrique

L’événement Masterclasse Lyrique Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT des Terres d’Auxois