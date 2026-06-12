Masterclasse Lyrique La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux
Masterclasse Lyrique La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux jeudi 9 juillet 2026.
Massingy-lès-Vitteaux
Masterclasse Lyrique
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Organisé par le CIRC
Du 4 au 14 juillet, le Consort Cugnon, en collaboration avec les conservatoires d’Amsterdam et Utrecht aux Pays Bas, sera en résidence artistique à La Roche D’Hys Domaine des Arts pour un projet de création à travers les Quatre Saison d’Antonio Vivaldi.
Concert de la masterclasse lyrique des 7 chanteurs de ce projet. .
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.concerts@gmail.com
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English : Masterclasse Lyrique
L’événement Masterclasse Lyrique Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT des Terres d’Auxois