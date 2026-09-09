Informations pratiques

Troyes

Matabrune la maléfique

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Matabrune La maléfique a enfermé la fée Béatrix dans son sombre donjon. Pour la libérer, les jeunes aventuriers devront retrouver la clé qui ouvre la porte de son cachot.

Au fil d’une balade dans le centre historique, les enfants devront résoudre de petites énigmes et relever des indices cachés dans les vitrines des commerçants partenaires.



Un cadeau est offert à chaque participant, et de nombreux lots sont également à gagner par tirage au sort !



Le bulletin de participation sera disponible à partir du 17 octobre 2026 à l’accueil de Troyes La Champagne Tourisme, 16 rue Aristide Briand, ainsi que chez les commerçants partenaires. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 contact@troyeslachampagne.com

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English :

L’événement Matabrune la maléfique Troyes a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne