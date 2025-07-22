Match amical FCL XV contre l’US Bergeracoise Vallée Dordogne LOURDES Lourdes
Match amical FCL XV contre l’US Bergeracoise Vallée Dordogne LOURDES Lourdes dimanche 15 février 2026.
Match amical FCL XV contre l’US Bergeracoise Vallée Dordogne
LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:15:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Jour de match au stade Béguère le dimanche 15 février 2026 venez soutenir à domicile le FCL XV contre l’US Bergeracoise Vallée Dordogne à partir de 15h15 !
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie fclourdais15@yahoo.fr
English :
Match day at the Béguère stadium on Sunday, February 15, 2026: come and support FCL XV at home against US Bergeracoise Vallée Dordogne from 3.15pm!
For further information, please contact us.
German :
Spieltag im Stade Béguère am Sonntag, den 15. Februar 2026: Unterstützen Sie den FCL XV bei seinem Heimspiel gegen die US Bergeracoise Vallée Dordogne ab 15.15 Uhr!
Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Domenica 15 febbraio 2026, giorno della partita allo stadio della Béguère: venite a sostenere il XV FCL in casa contro l’US Bergeracoise Vallée Dordogne a partire dalle 15.15!
Per ulteriori informazioni, contattateci ai seguenti recapiti.
Espanol :
Día de partido en el estadio de la Béguère el domingo 15 de febrero de 2026: ¡ven a apoyar al FCL XV en casa contra el US Bergeracoise Vallée Dordogne a partir de las 15:15!
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
L’événement Match amical FCL XV contre l’US Bergeracoise Vallée Dordogne Lourdes a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Lourdes|CDT65