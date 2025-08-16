Match de basket Limoges CSP /Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Match de basket Limoges CSP /Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges samedi 7 mars 2026.
Match de basket Limoges CSP /Paris
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Paris Basketball. .
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Match de basket Limoges CSP /Paris
German : Match de basket Limoges CSP /Paris
Italiano :
Espanol : Match de basket Limoges CSP /Paris
L’événement Match de basket Limoges CSP /Paris Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole