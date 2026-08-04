AGENDA · Dax
Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax
jeudi 27 août 2026 · Stade Maurice Boyau · Dax
Informations pratiques
Dax
Match de rugby
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
US DAX RUGBY LANDES vs RC NARBONNE, 1ère journée du Championnat de PRO D2 2026-2027. .
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 18 08
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English : Match de rugby
L’événement Match de rugby Dax a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Dax
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