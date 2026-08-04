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AGENDA · Dax

Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax

jeudi 27 août 2026 · Stade Maurice Boyau · Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Stade Maurice Boyau
Adresse
3 Boulevard des Sports
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Dax

Match de rugby

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

US DAX RUGBY LANDES vs RC NARBONNE, 1ère journée du Championnat de PRO D2 2026-2027.   .

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 18 08 

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English : Match de rugby

L’événement Match de rugby Dax a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Dax

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