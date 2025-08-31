Match d’impro International Visual Theatre Paris

Match d’impro International Visual Theatre Paris samedi 14 mars 2026.

C’est 100% visuel et accessible à tous ! – Dès 16 ans – entre 1h et 1h30

Ce moment est à mi-chemin entre un atelier ouvert au public et un spectacle d’impro. C’est une étape de travail, un moment d’essai.

Certains découvrent la scène, d’autres s’y confrontent à nouveau. C’est spontané, sincère, parfois drôle, parfois touchant.

Avec : Emma Level

Crédit photo : Christine Ledroit-Perrin

En amont du match :

Inscription à aux ateliers Théâtre d’Improvisation – 5 samedis dans l’année entre octobre 2025 et mars 2026 – Tarif unique 215€ – Avec Emma Level

Ouvert aux comédiens confirmés et amateurs, cet atelier explore l’expression corporelle, le jeu spontané et les structures de l’improvisation théâtrale. Travail sur les personnages et les émotions au service de la création narrative.

Encadré sur 5 samedis entre octobre 2025 et mars 2026, ils aboutiront à une restitution publique le 14 mars 2026 à 18h. Cette expérience vous permettra de vous exprimer librement et de développer votre créativité sur scène ainsi que le travail collectif.

Après 5 séances d’atelier d’improvisation théâtrale, les participant·es montent sur scène.

Ils joueront devant vous, pour la première fois, des scènes créées sur le moment.

Pas de texte écrit. Pas de mise en scène préparée.

Juste des corps, des émotions, des situations qui naissent ici et maintenant.

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Tarif unique 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566714-match-dimpro +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre