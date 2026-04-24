Match d’impro Centre culturel Robert Margerit Isle

Isle

Match d’impro

Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Par le théâtre de La Balise.

Un match d’improvisation, c’est un moment drôle, ludique et éphémère. Deux équipes vont jouter sous le regard acéré de l’arbitre pour le plaisir des spectateurs. Une fébrilité, un vertige traverse la salle lorsque les improvisateurs se lancent dans le vide et construisent une histoire à partir de rien et en direct. L’interaction avec le public est permanente, avec les votes pour l’équipe qu’il a préféré pour chacune des improvisations. Rythmé, plein d’humour et d’émotion, les improvisations vont vous faire voyager dans un monde éphémère, où toutes les histoires et moments qui seront crées lors de cette soirée n’existeront plus jamais une fois la représentation terminée. .

Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 26 24 culture@ville-isle.fr

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English : Match d’impro

L’événement Match d’impro Isle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole