Match FCL Rugby contre l’AS Layracaise LOURDES Lourdes

Jour de match entre le FC Lourdais et l’AS Layracaise le dimanche 8 février 2026 au stade Béguère de Lourdes.

Matches à partir de 15h15.

Entrée 13 €

Tarif Etudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

English :

Match day between FC Lourdais and AS Layracaise on Sunday February 8, 2026 at the Stade Béguère in Lourdes.

Matches start at 3.15pm.

Admission: 13 ?

Students 6 ?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Spieltag zwischen dem FC Lourdais und der AS Layracaise am Sonntag, den 8. Februar 2026, im Stade Béguère in Lourdes.

Spiele ab 15.15 Uhr.

Eintritt: 13 ?

Tarif Studenten: 6 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Partita tra FC Lourdais e AS Layracaise domenica 8 febbraio 2026 allo stadio Béguère di Lourdes.

Inizio partita alle 15.15.

Ingresso: 13?

Studenti: 6 ?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

Partido entre el FC Lourdais y el AS Layracaise el domingo 8 de febrero de 2026 en el estadio Béguère de Lourdes.

El partido comienza a las 15.15 horas.

Entrada: 13?

Estudiantes: 6 ?

Información y datos de reserva más abajo.

