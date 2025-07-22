Match FCL Rugby contre l’AS Layracaise LOURDES Lourdes
Match FCL Rugby contre l’AS Layracaise LOURDES Lourdes dimanche 8 février 2026.
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-08 15:15:00
2026-02-08
Jour de match entre le FC Lourdais et l’AS Layracaise le dimanche 8 février 2026 au stade Béguère de Lourdes.
Matches à partir de 15h15.
Entrée 13 €
Tarif Etudiants 6 €
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr
English :
Match day between FC Lourdais and AS Layracaise on Sunday February 8, 2026 at the Stade Béguère in Lourdes.
Matches start at 3.15pm.
Admission: 13 ?
Students 6 ?
For information and reservations, please contact us below.
German :
Spieltag zwischen dem FC Lourdais und der AS Layracaise am Sonntag, den 8. Februar 2026, im Stade Béguère in Lourdes.
Spiele ab 15.15 Uhr.
Eintritt: 13 ?
Tarif Studenten: 6 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Partita tra FC Lourdais e AS Layracaise domenica 8 febbraio 2026 allo stadio Béguère di Lourdes.
Inizio partita alle 15.15.
Ingresso: 13?
Studenti: 6 ?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
Partido entre el FC Lourdais y el AS Layracaise el domingo 8 de febrero de 2026 en el estadio Béguère de Lourdes.
El partido comienza a las 15.15 horas.
Entrada: 13?
Estudiantes: 6 ?
Información y datos de reserva más abajo.
