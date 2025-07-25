Match FCL Rugby contre l’AS Souston LOURDES Lourdes

Match FCL Rugby contre l’AS Soustons

Jour de match au stade Béguère à Lourdes le dimanche 8 mars 2026 ! Match retour entre le FCL Rugby et l’AS Soustons.

À partir de 15h15.

Entrée 13 €

Tarif Étudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

English :

Match day at the Stade Béguère in Lourdes on Sunday, March 8, 2026! Second leg match between FCL Rugby and AS Soustons.

Starting at 3.15pm.

Admission: 13 ?

Students 6 ?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Spieltag im Stade Béguère in Lourdes am Sonntag, den 8. März 2026! Rückspiel zwischen dem FCL Rugby und dem AS Soustons.

Beginn ist um 15.15 Uhr.

Eintritt: 13 ?

Tarif für Studenten: 6 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Giornata di partite allo stadio Béguère di Lourdes domenica 8 marzo 2026! Partita di ritorno tra FCL Rugby e AS Soustons.

Inizio alle 15.15.

Ingresso: 13?

Studenti: 6?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

¡Día de partido en el estadio Béguère de Lourdes el domingo 8 de marzo de 2026! Partido de vuelta entre el FCL Rugby y el AS Soustons.

Comienzo a las 15:15 h.

Entrada: 13?

Estudiantes: 6?

Información y reservas más abajo.

