Match FCL Rugby contre l’AS Souston LOURDES Lourdes
Match FCL Rugby contre l’AS Souston LOURDES Lourdes dimanche 8 mars 2026.
Match FCL Rugby contre l’AS Soustons
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:15:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Jour de match au stade Béguère à Lourdes le dimanche 8 mars 2026 ! Match retour entre le FCL Rugby et l’AS Soustons.
À partir de 15h15.
Entrée 13 €
Tarif Étudiants 6 €
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr
English :
Match day at the Stade Béguère in Lourdes on Sunday, March 8, 2026! Second leg match between FCL Rugby and AS Soustons.
Starting at 3.15pm.
Admission: 13 ?
Students 6 ?
For information and reservations, please contact us below.
German :
Spieltag im Stade Béguère in Lourdes am Sonntag, den 8. März 2026! Rückspiel zwischen dem FCL Rugby und dem AS Soustons.
Beginn ist um 15.15 Uhr.
Eintritt: 13 ?
Tarif für Studenten: 6 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Giornata di partite allo stadio Béguère di Lourdes domenica 8 marzo 2026! Partita di ritorno tra FCL Rugby e AS Soustons.
Inizio alle 15.15.
Ingresso: 13?
Studenti: 6?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
¡Día de partido en el estadio Béguère de Lourdes el domingo 8 de marzo de 2026! Partido de vuelta entre el FCL Rugby y el AS Soustons.
Comienzo a las 15:15 h.
Entrada: 13?
Estudiantes: 6?
Información y reservas más abajo.
L’événement Match FCL Rugby contre l’AS Soustons Lourdes a été mis à jour le 2025-09-30 par OT de Lourdes|CDT65