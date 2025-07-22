Match FCL Rugby contre Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans LOURDES Lourdes

Match FCL Rugby contre Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-18 15:15:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Nouveau match à domicile pour le FCL le dimanche 18 janvier 2026 au stade Antoine Béguère à Lourdes ! Il affronte l’équipe de Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans.

Matches à partir de 15h15.

Entrée 13 €

Tarif Etudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

A new home match for FCL on Sunday January 18, 2026 at the Antoine Béguère stadium in Lourdes! They face Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans.

Matches start at 3.15pm.

Admission: 13 ?

Students 6 ?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Neues Heimspiel für den FCL am Sonntag, den 18. Januar 2026, im Stadion Antoine Béguère in Lourdes! Er tritt gegen die Mannschaft von Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans an.

Spiele ab 15.15 Uhr.

Eintritt: 13 ?

Tarif Studenten: 6 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Un’altra partita in casa per l’FCL domenica 18 gennaio 2026 allo stadio Antoine Béguère di Lourdes! I bianconeri affrontano il Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans.

Le partite iniziano alle 15.15.

Ingresso: 13?

Studenti: 6 ?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

Otro partido en casa para el FCL el domingo 18 de enero de 2026 en el estadio Antoine Béguère de Lourdes Se enfrentarán al Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans.

El partido comienza a las 15.15 h.

Entrada: 13?

Estudiantes: 6 ?

Información y datos de reserva más abajo.

