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AGENDA · Ploubazlanec

Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec

mercredi 12 août 2026 · Milmarin · Ploubazlanec

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Milmarin
Adresse
16 Rue de la Résistance
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploubazlanec

Matelot d’un jour !

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte. Réservation fortement conseillée.   .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34 

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English :

L’événement Matelot d’un jour ! Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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