Materia Symphony Concert jeux vidéo Espace Bergès Villard-Bonnot
Materia Symphony Concert jeux vidéo Espace Bergès Villard-Bonnot samedi 23 mai 2026.
Villard-Bonnot
Materia Symphony Concert jeux vidéo
Espace Bergès Avenue des papéteries Villard-Bonnot Isère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif réduit
10€ en réservation 15€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
L’Harmonie d’Eybens-Poisat et le Choeur Universitaire de Grenoble vous emmènent dans l’univers fantastique des jeux vidéos.
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Espace Bergès Avenue des papéteries Villard-Bonnot 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Harmonie d’Eybens-Poisat and the Choeur Universitaire de Grenoble take you into the fantastic world of video games.
L’événement Materia Symphony Concert jeux vidéo Villard-Bonnot a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de Communes Le Grésivaudan