Materia Symphony Concert jeux vidéo Espace Bergès Villard-Bonnot

Villard-Bonnot

Materia Symphony Concert jeux vidéo

Espace Bergès Avenue des papéteries Villard-Bonnot Isère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

10€ en réservation 15€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’Harmonie d’Eybens-Poisat et le Choeur Universitaire de Grenoble vous emmènent dans l’univers fantastique des jeux vidéos.

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Espace Bergès Avenue des papéteries Villard-Bonnot 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Harmonie d’Eybens-Poisat and the Choeur Universitaire de Grenoble take you into the fantastic world of video games.

L’événement Materia Symphony Concert jeux vidéo Villard-Bonnot a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de Communes Le Grésivaudan