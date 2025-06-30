MATHIAS MALZIEU – 6MIC Aix En Provence

MATHIAS MALZIEU Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

IRIS PRÉSENTE : MATHIAS MALZIEUMATHIAS MALZIEU Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit.Donc un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats. Je jouerais plusieurs personnages sur scène, Tornado le chaton principal (avec un sublime masque dessiné par Sebastien Salamand dit « Le Turk » et réalisé par Christophe Albertini).

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13