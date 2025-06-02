La Traviata – OPERA BASTILLE Paris

La Traviata Début : 2026-07-04 à 19:30. Tarif : – euros.

OPERA NATIONAL DE PARIS PRÉSENTE : LA TRAVIATALe plaisir mais pas l’amour : voilà ce que comprend très vite l’héroïne de La Traviata, sommée par les bien-pensants de rester à sa place.Pour le metteur en scène Simon Stone, habile à réinscrire les œuvres dans notre quotidien, Violetta Valéry n’est pas cette courtisane qui vend son corps, comme au temps d’Alexandre Dumas fils, dont La Dame aux camélias inspira l’opéra de Giuseppe Verdi.Elle est une diva des réseaux sociaux qui monnaye son image à coups de « selfies » et de « likes ». Mais ce monde hyperconnecté n’empêche pas la belle, comme au XIXe siècle, de devoir sacrifier son amour pour Alfredo sur l’autel de la morale.Cette lecture contemporaine s’accorde aux intentions de Verdi qui, tout en composant une musique fiévreuse et virtuose, critique la brutalité d’une société du paraître, machine à broyer les individualités. Surtout quand elles sont des femmes qui aspirent à être libres.

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75