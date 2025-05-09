Mathias Malzieu Concert, lecture Espace Cabaret Vauban Brest

Mathias Malzieu Concert, lecture

Dans ce concert lecture adapté de son roman « L’homme qui écoutait battre le cœur des chats » et de l’album attenant écrit et chanté du point de vue de ses chats, l’artiste joue plusieurs personnages sur scène dont Tornado le chaton principal (avec un sublime masque dessiné par Sebastien Salamand et réalisé par Christophe Albertini). Ces derniers ont également conçu une marionnette pour la chatonne répondant au doux nom de June.

C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux. Il est question de consolation douce de deuil résilient mais pas résolu. Ça sera vraiment comme dans un film avec une voix-off mais sur une scène. C’est une expérience toute neuve pour l’artiste à mi-chemin entre l’intime et le rêve. Si tout se passe bien on devrait rire pleurer et danser un peu.

Informations pratiques

A partir de 10 ans

Concert debout, placement libre

Réservation recommandée.

Organisation Quai Ouest Musiques. .

