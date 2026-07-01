Mathieu Madenian, Salle Communale, Onex, Onex
mercredi 27 janvier 2027 · Salle Communale, Onex · Onex
Informations pratiques
Mathieu Madenian 27 et 28 janvier 2027 Salle Communale, Onex
Dès 25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-27T20:00:00+01:00 – 2027-01-27T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00
Mathieu Madenian, qui s’est fait connaître pour ses rôles et sa voix dans la série « Un gars, une fille », compte bien faire « pleurer de rire » le public avec son nouveau seul-en-scène. Après s’être gentiment moqué de la famille dans Spectacle familial, l’humoriste français à l’accent chantant retourne sa veste pour évoquer la paternité avec tendresse et autodérision. La naissance d’un enfant est toujours un bouleversement, surtout dans le contexte actuel. En posant la question : « Pourquoi avoir un bébé dans un monde qui brûle ? », il touche au cœur les interrogations de nombreux parents de cette génération.
Dans ce quatrième spectacle, il raconte comment l’arrivée de Milo, aujourd’hui âgé de deux ans, a changé sa vision du monde et son existence. Le spectacle offre une immersion désopilante dans le quotidien d’un père sur le tard, confronté à une société qui évolue à toute vitesse. Il embarque les spectateurs·rices dans un voyage tourbillonnant, aussi personnel qu’universel, entre rires et émotions.
Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/humour-et-comedie/mathieu-madenian/27913216-63cd-4e5b-a42f-e31e7e7fe83a/events/392424 »}]
Mathieu Madenian dévoile avec humour et autodérision comment l’arrivée de son premier enfant bouleverse sa vie dans son nouveau spectacle « À pleurer de rire ».
DR
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