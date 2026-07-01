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Mathieu Madenian, Salle Communale, Onex, Onex

mercredi 27 janvier 2027 · Salle Communale, Onex · Onex

Mathieu Madenian, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
jeudi 28 janvier 2027
Lieu
Salle Communale, Onex
Adresse
131 route de Chancy
Ville
1213 Onex
Tarif
Dès 25.-

Mathieu Madenian 27 et 28 janvier 2027 Salle Communale, Onex

Dès 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-27T20:00:00+01:00 – 2027-01-27T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00

Mathieu Madenian, qui s’est fait connaître pour ses rôles et sa voix dans la série « Un gars, une fille », compte bien faire « pleurer de rire » le public avec son nouveau seul-en-scène. Après s’être gentiment moqué de la famille dans Spectacle familial, l’humoriste français à l’accent chantant retourne sa veste pour évoquer la paternité avec tendresse et autodérision. La naissance d’un enfant est toujours un bouleversement, surtout dans le contexte actuel. En posant la question : « Pourquoi avoir un bébé dans un monde qui brûle ? », il touche au cœur les interrogations de nombreux parents de cette génération.

Dans ce quatrième spectacle, il raconte comment l’arrivée de Milo, aujourd’hui âgé de deux ans, a changé sa vision du monde et son existence. Le spectacle offre une immersion désopilante dans le quotidien d’un père sur le tard, confronté à une société qui évolue à toute vitesse. Il embarque les spectateurs·rices dans un voyage tourbillonnant, aussi personnel qu’universel, entre rires et émotions.

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Mathieu Madenian dévoile avec humour et autodérision comment l’arrivée de son premier enfant bouleverse sa vie dans son nouveau spectacle « À pleurer de rire ».

DR

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