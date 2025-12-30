MATHIEU STEPSON La Cigale Paris

MATHIEU STEPSON Début : 2026-10-25 à 16:30. Tarif : – euros.

MATHIEU STEPSONPlus qu’un spectacle, une expérience… Connaissez-vous la sensation de DÉJÀ-VU ? Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ? Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs… Grand vainqueur de la 19e saison de « La France a un Incroyable Talent », Mathieu Stepson mêle illusion, fiction et mentalisme dans un style unique et impressionnant !Durée: 1h20Âge conseillé : tout publicLA PRESSE EN PARLE: Mathieu Stepson subjugue le public […] Le phénomène Stepson ne fait que commencer – OUEST FRANCE La révélation magie ! […] Punchy, frais et surtout ultra-bluffant ! – LE PARISIEN Quand le talent du mentaliste fait oublier la magie – LA VOIX DU NORD C’est moderne, bien pensé ! – LA PROVENCE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75