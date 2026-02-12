Mathieu Stepson –

Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

L’expérience plus qu’un spectacle, une expérience…

Connaissez-vous la sensation de DÉJÀ-VU ? Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu à l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ? Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs…

Avec un style actuel et dynamique, Mathieu Stepson passionné par la magie et le cinéma, réalise ici un one man show surprenant fondé sur une mise en scène innovante et originale… À sa façon, Mathieu Stepson aborde l’univers de la magie et du mentalisme au travers d’un scénario tiré de science-fiction.

Il puise son inspiration dans des films tels que Retour vers le futur, Projet Almanac ou encore Le prestige de Christopher Nolan.

Jouant avec l’attention de son public et sa perception des choses, Mathieu Stepson signe avec Imprévisible, un show de magie très actuel.

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France

