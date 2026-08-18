Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes Espace culturel Les Justes Le Cendre

Informations pratiques

Le Cendre

Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes

Espace culturel Les Justes 7 rue des Mûriers Le Cendre Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:20:00

Date(s) :

2026-11-28

Ce récital est une invitation au voyage. La guitare devient passeuse de cultures, traversant les siècles et les frontières pour révéler la diversité des voix qui l’ont façonnée.

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Espace culturel Les Justes 7 rue des Mûriers Le Cendre 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 77 51 00 mairie@lecendre.fr

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English :

This recital is an invitation to embark on a journey. The guitar becomes a bridge between cultures, crossing centuries and borders to reveal the diversity of the voices that have shaped it.

L’événement Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes Le Cendre a été mis à jour le 2026-08-18 par Clermont Auvergne Volcans