Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes Espace culturel Les Justes Le Cendre
samedi 28 novembre 2026 · Espace culturel Les Justes · Le Cendre
Informations pratiques
Le Cendre
Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes
Espace culturel Les Justes 7 rue des Mûriers Le Cendre Puy-de-Dôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:20:00
Date(s) :
2026-11-28
Ce récital est une invitation au voyage. La guitare devient passeuse de cultures, traversant les siècles et les frontières pour révéler la diversité des voix qui l’ont façonnée.
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Espace culturel Les Justes 7 rue des Mûriers Le Cendre 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 77 51 00 mairie@lecendre.fr
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English :
This recital is an invitation to embark on a journey. The guitar becomes a bridge between cultures, crossing centuries and borders to reveal the diversity of the voices that have shaped it.
L’événement Mathilde Verdier | Espace culturel Les Justes Le Cendre a été mis à jour le 2026-08-18 par Clermont Auvergne Volcans