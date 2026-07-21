Matin Brun Théâtre en couleurs et sons Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne
dimanche 9 août 2026 · Parc Garenne · Saint-Sauves-d'Auvergne
Informations pratiques
Saint-Sauves-d’Auvergne
Matin Brun Théâtre en couleurs et sons
Parc Garenne Maison Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Matin brun est une adaptation visuelle et sonore du texte intégral de Franck Pavloff.
Réalisée et interprétée par Anne Corny & Marie-Laure Franc.
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Parc Garenne Maison Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 95 55 62 contact@anne-corny.com
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English :
*Matin brun* is a visual and audio adaptation of Franck Pavloff’s complete text.
Directed and performed by Anne Corny & Marie-Laure Franc.
L’événement Matin Brun Théâtre en couleurs et sons Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy