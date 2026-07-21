Matin Brun Théâtre en couleurs et sons Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne

Informations pratiques

Saint-Sauves-d’Auvergne

Matin Brun Théâtre en couleurs et sons

Parc Garenne Maison Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Matin brun est une adaptation visuelle et sonore du texte intégral de Franck Pavloff.

Réalisée et interprétée par Anne Corny & Marie-Laure Franc.

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Parc Garenne Maison Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 95 55 62 contact@anne-corny.com

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English :

*Matin brun* is a visual and audio adaptation of Franck Pavloff’s complete text.

Directed and performed by Anne Corny & Marie-Laure Franc.

L’événement Matin Brun Théâtre en couleurs et sons Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy