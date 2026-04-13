Matin câlin, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
Matin câlin, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing samedi 13 juin 2026.
Matin câlin Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Le rdv des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.
Service Communication de la Ville de Tourcoing
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