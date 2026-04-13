Matin câlin, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Matin câlin Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Le rdv des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.

Service Communication de la Ville de Tourcoing