Matin Famille Été Forest Cool Cap Sizun Primelin

Primelin

Matin Famille Été Forest Cool Cap Sizun

Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-06

Venez passer du temps en Forêt avec vos enfants ou petits enfants !

La Forest Cool propose des accueils en Forêt les lundis, mardis et mercredis matin de 10H15 à 11h45 pour les familles (enfants de tous âges), présence d’un parent (ou plusieurs, voir tarification) sur la commune de Primelin.

Lors d’un accueil en forêt retrouvez la simplicité et la douceur d’être sous les arbres, autour d’un feu, de créer, jouer, manipuler ensemble ou seul. Un temps aussi de découverte, où l’on grimpe, on rigole, on parle Breton parfois, on crée des souvenirs natures !

Les deux pédagogues par la nature préparent la forêt pour qu’elle invite aux jeux, aux explorations libres, plus ou moins guidés par nos soins. Le parent est aussi acteur pour inviter à observer, jouer, lire… tout en respectant l’élan de son enfant. On cuisine sur le feu, au moins une tisane, les enfants sont invités à sentir, découvrir, la constituer eux même souvent, sous nos conseils.

Nous aimons la mixité des âges qui invite à apprendre des uns et des autres.

L’idée est de permettre aux enfants, à leurs parents et grands-parents de développer et partager leur sensibilité à la nature, vivre des moments simples pour soi, mais aussi ensemble. S’appuyer sur le milieu naturel pour apprendre, grandir, créer du lien.

Rejoignez-nous le temps d’un atelier pour vivre un moment nature dans le Cap-Sizun !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Tarif 20€ pour un duo parent/enfant; + 10€ par enfant et 7€ par parent supplémentaire.

Offre valable Juillet et Août. Accueil des enfants de 6 ans et + en autonomie l’après-midi. .

Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Matin Famille Été Forest Cool Cap Sizun Primelin a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz