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AGENDA · Saint-Alban

Matin sauvage avant les vacances (yoga + petit-déjeuner ayurvédique) Saint-Alban

dimanche 2 août 2026 · Saint-Alban

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
22400 Saint-Alban
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Alban

Matin sauvage avant les vacances (yoga + petit-déjeuner ayurvédique)

Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 08:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Commencer la journée dehors, dans un lieu préservé avec une pratique de yoga doux suivie d’un petit-déjeuner ayurvédique partagé. Lieu à définir en fonction de la météo.   .

Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10 

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English :

L’événement Matin sauvage avant les vacances (yoga + petit-déjeuner ayurvédique) Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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