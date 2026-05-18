Visite de la Cidrerie La chouannière Saint-Alban

Saint-Alban

Visite de la Cidrerie

La chouannière Cidrerie Benoît Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Passionnés ou amateurs de cidre, nous serons heureux de vous faire découvrir La Cidrerie à travers cette visite qui vous en dira plus sur nous et nos métiers, mais avant tout notre Passion. Une dégustation de nos cidres vous sera proposé dans notre boutique en fin de visite.

Se présenter 5 minutes avant le début de la visite. 1h de visite.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

La chouannière Cidrerie Benoît Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 03 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la Cidrerie Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor