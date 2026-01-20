Matinée Boudins et caillettes Hauterives
Matinée Boudins et caillettes Hauterives dimanche 8 février 2026.
Matinée Boudins et caillettes
Place de Treigneux Hauterives Drôme
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Venez passer un bon moment lors de cette matinée boudins et caillettes. Vente à emporter et sur place. Buvette
Place de Treigneux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes frogetdaniel@orange.fr
English :
Come and have a good time at this boudin and caillette morning. Takeaway and on-site sales. Refreshment bar
L’événement Matinée Boudins et caillettes Hauterives a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche