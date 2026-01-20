Matinée Boudins et caillettes

Place de Treigneux Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez passer un bon moment lors de cette matinée boudins et caillettes. Vente à emporter et sur place. Buvette

.

Place de Treigneux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes frogetdaniel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a good time at this boudin and caillette morning. Takeaway and on-site sales. Refreshment bar

L’événement Matinée Boudins et caillettes Hauterives a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche