Matinée de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau, Salle de la Coquillone – Saint-Gervais (30), Saint-Gervais

Informations pratiques

Matinée de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau Mercredi 16 septembre, 09h30 Salle de la Coquillone – Saint-Gervais (30) Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

L’Agglomération du Gard rhodanien, la Chambre d’agriculture du Gard et l’association « Soignons la Terre, soignons les hommes » organisent une matinée d’échanges et de démonstrations consacrée à la préservation de la ressource en eau et aux pratiques de jardinages respectueuses de l’environnement à Saint-Gervais.

Les communes de Cornillon, Saint-Marcel-de-Careiret et Saint-Gervais sont alimentées par des captages d’eau potable qui font l’objet d’actions de protection depuis plusieurs années. Aux côtés des acteurs locaux, la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien et la Chambre daAgriculture du Gard s’engagent pour préserver durablement la qualité de cette ressource.

Comment aménager et entretenir son jardin tout en respectant l’environnement et la qualité de l’eau ?

Pour répondre à cette question, la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien, la Chambre d’Agriculture du Gard et l’association « Soignons la Terre, Soignons les Hommes » vous invitent à une matinée d’échanges, de conseils et de démonstrations pratiques.

Un paysagiste partagera des solutions concrètes pour concevoir et entretenir vos jardins d’agrément, potagers et espaces arborés en limitant les impacts sur l’environnement et en favorisant la préservation de la ressource en eau.

Mercredi 16 septembre 2026 de 9 h 30 à 12 h à la Salle de la Coquillone à Saint-Gervais.

Parce que chaque geste compte pour préserver la qualité de l’eau que nous buvons, venez découvrir des pratiques simples, efficaces et adaptées.

La participation est gratuite et en accès libre, pour les habitants de Saint-Gervais, Cornillon et Saint-Marcel-de-Careiret.

Contact : Gabrielle MARTEL 06 83 27 65 42

gabrielle.martel@gard.chambagri.fr

Salle de la Coquillone – Saint-Gervais (30) Saint-Gervais 30256 Saint-Gervais 30200 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:gabrielle.martel@gard.chambagri.fr »}]

Une matinée grand public pour échanger sur les pratiques respectueuses de la ressource en eau

Gard rhodanien