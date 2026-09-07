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AGENDA · Pouzilhac

Matinée de sensibilisation sur la flore urbaine, Pouzilhac (30), Pouzilhac

samedi 19 septembre 2026 · Pouzilhac (30) · Pouzilhac

Matinée de sensibilisation sur la flore urbaine, Pouzilhac (30), Pouzilhac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pouzilhac (30)
Adresse
place de l'église, Pouzilhac 30207
Ville
30210 Pouzilhac
Département
Gard

Matinée de sensibilisation sur la flore urbaine Samedi 19 septembre, 09h30 Pouzilhac (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Matinée de sensibilisation grand public sur la flore urbaine.
Rendez-vous place de l’église le samedi 19 septembre dès 9h30 à Pouzilhac.
Coquelicot, fenouil sauvage, trèfle ou bourrache : qui sont les habitants de nos jardins ?
Le temps d’une balade commentée dans le village, un intervenant de l’association “Soignons la Terre, Soignons les Hommes” vous aidera à identifier les plantes qui poussent spontanément autour de vous et partagera des astuces de jardinage favorables à la préservation de la qualité de l’eau.
Gratuit et ouvert à tous.

Contact : Gabrielle MARTEL 06 83 27 65 42
Animatrice captages prioritaires
Chambre d’agriculture du Gard / Pole Eau-sol-climat
gabrielle.martel@gard.chambagri.fr

Pouzilhac (30) place de l’église, Pouzilhac 30207 Pouzilhac 30210 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:gabrielle.martel@gard.chambagri.fr »}]
La matinée en accès libre se déroulera samedi 19 septembre 2026 à Pouzilhac

Chambre agriculture Gard