Matinée détente et bien-être Lantenay
Matinée détente et bien-être Lantenay dimanche 5 juillet 2026.
Lantenay
Matinée détente et bien-être
7 Impasse Saint-Louis Lantenay Côte-d’Or
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Prenez le temps de détendre votre corps et votre esprit !
Au cours de cette matinée, vous participerez à une séance de méditation en mouvement et étirements avec Pauline, dans mon jardin. Cette activité sera suivie d’un atelier d’initiation à la peinture à points dans mon atelier d’artiste. Vous y exercerez votre créativité dans une ambiance conviviale et relaxante, et repartirez avec votre galet peint !
Pour terminer cette matinée, nous partagerons un pique-nique pour celles- et ceux qui le souhaitent. .
7 Impasse Saint-Louis Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 06 47 97
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English : Matinée détente et bien-être
L’événement Matinée détente et bien-être Lantenay a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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