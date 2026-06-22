Lantenay

Matinée détente et bien-être

7 Impasse Saint-Louis Lantenay Côte-d’Or

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Prenez le temps de détendre votre corps et votre esprit !

Au cours de cette matinée, vous participerez à une séance de méditation en mouvement et étirements avec Pauline, dans mon jardin. Cette activité sera suivie d’un atelier d’initiation à la peinture à points dans mon atelier d’artiste. Vous y exercerez votre créativité dans une ambiance conviviale et relaxante, et repartirez avec votre galet peint !

Pour terminer cette matinée, nous partagerons un pique-nique pour celles- et ceux qui le souhaitent. .

7 Impasse Saint-Louis Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 06 47 97

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English : Matinée détente et bien-être

L’événement Matinée détente et bien-être Lantenay a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)