Lantenay

Soir de marché

Salle des fêtes Lantenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez nombreux pour un marché artisanal au cœur de la saison estivale, avec de nombreux exposants, restauration, buvette, concerts…

La communauté de communes Ouche et Montagne organise depuis 2019 des marchés de producteurs locaux mettant en avant les artisans de bouche, artisans créateurs, acteurs culturels de son territoire et ses alentours.

Des concerts et un bal trad’animent cette manifestation pour une ambiance festive et conviviale.

Cette opération à grand succès se déroule sur deux soirées estivales et réunit chaque année environ 1000 personnes. .

Salle des fêtes Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Soir de marché

L’événement Soir de marché Lantenay a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne