Randonnée découverte à Lantenay, Lantenay, Lantenay

Randonnée découverte à Lantenay Samedi 27 juin, 09h30 Lantenay Côte-d’Or

5 € / Gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

La commune de Lantenay comporte bien des attraits et peut même s’enorgueillir d’un riche patrimoine en dehors du village. C’est à sa découverte que vous partirez lors d’une randonnée passant de la chapelle Saint-Louis aux ruines d’un château-fort, puis au-dessus de la Roche Virante et près de la cavité nommée Cave aux Loups, en profitant des panoramas que nous offre la vallée de l’Ouche.

Lantenay Lantenay Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://entre-ouche-et-montagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 73 55 15 30 »}]

La commune de Lantenay comporte bien des attraits et peut même s’enorgueillir d’un riche patrimoine en dehors du village. Randonnée Ouche

PAH AUXOIS MORVAN