Randonnée-découverte de la Combe aux Mammouths Lantenay
Randonnée-découverte de la Combe aux Mammouths Lantenay dimanche 28 juin 2026.
Lantenay
Randonnée-découverte de la Combe aux Mammouths
Rdv au parking sous l’église Lantenay Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La commune de Lantenay comporte bien des attraits et peut même s’enorgueillir d’un riche patrimoine en dehors du village.
C’est à sa découverte que vous partirez lors d’une randonnée passant de la chapelle Saint-Louis aux ruines d’un château-fort, puis au-dessus de la Roche Virante et près de la cavité nommée Cave aux Loups, en profitant des panoramas que nous offre la vallée de l’Ouche.
Randonnée de 5 km, accessible à tous mais dénivelé important et échelle à gravir être en bonne forme physique et prévoir chaussures de marche et bâtons au besoin.
Rdv au parking sous l’église de Lantenay à 9h15.
Visite limitée à 25 personnes.
Tarif 5€/pers., gratuit -18 ans. .
Rdv au parking sous l’église Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30
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English : Randonnée-découverte de la Combe aux Mammouths
L’événement Randonnée-découverte de la Combe aux Mammouths Lantenay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Ouche et Montagne
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