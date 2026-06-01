Matinée d’expertise à Dinard Grand Hôtel Barrière Dinard

Dinard

Matinée d’expertise à Dinard

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un trésor se cache -t-il dans votre maison ?

Matinée d’expertise gratuite et confidentielle par Ouest Enchères Publiques au Grand Hôtel Barrière.

Venez faire expertiser vos bijoux, pièces d’or, objets d’art, vins etc

Expertises réalisées par Pierre-Guillaume Klein, commissaire-priseur chez Ouest Enchères Publiques. .

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 96 91 10

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English :

L’événement Matinée d’expertise à Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme