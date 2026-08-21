Matinée Jeux, Médiathèque Jean-François Coatmeur, Elven

Informations pratiques

Matinée Jeux Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Jean-François Coatmeur Morbihan

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La Cabane à jeux propose une matinée Jeux de société pour partir à l’aventure et à la découverte de jeux sur le thème des contes et de la Bretagne.

Pour tous à partir de 6 ans.

Médiathèque Jean-François Coatmeur 3 place Saint-Antoine 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne 02 97 53 57 72 https://www.mediathequesdugolfe.bzh/

Biblis en folie 2026

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