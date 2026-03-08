Matinée pour bouger de 0 à 3 ans Ombrelle Saint-Pardoux-Soutiers
Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Le Relais Petite Enfance et la Halte-garderie L’Ombrelle vous invitent à une Matinée pour bouger, dédiée aux enfants de 0 à 3 ans… et à leurs parents.
Parcours motricité, jeux d’équilibre et présence d’un psychomotricien. .
Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 74 74 38 haltegarderie@valdegatine.fr
English : Matinée pour bouger de 0 à 3 ans
